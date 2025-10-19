Kilometarska kolona ka Beogradu: Radovi, nezgoda i povratak sa vikenda stvorili haos na auto-putu!

Na delu auto-puta od Obrenovca prema Beogradu večeras se formirala kilometarska kolona vozila, izazvana kombinacijom radova na putu, manje saobraćajne nezgode i pojačane frekvencije saobraćaja zbog povratka građana sa vikenda.

Kako se može videti na snimcima i fotografijama koje kruže društvenim mrežama, kolona je izuzetno duga, a vozači se suočavaju sa usporenim kretanjem i dužim zadržavanjima.

Nadležni apeluju na vozače da budu strpljivi i oprezni, posebno u zonama radova, i da prate alternativne pravce ukoliko je moguće. Očekuje se da će se saobraćaj stabilizovati u kasnijim večernjim satima.

Autor: Dalibor Stankov