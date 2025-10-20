DUGAČAK SPISAK ISKLJUČENJA STRUJE: Danas u Beogradu radovi u delovima 10 opština

Dugačak spisak isključenja struje za danas u Beogradu.
Zvezdara
08:30 - 14:00 KOSTE NAĐA: 16-20,34B, PUPINOVA: 3-5, SAMJUELA BEKETA: 4-6,5-5A, ULOFA PALMEA: 3-17, VJEKOSLAVA AFRIĆA: 8-14, ZORANA RADMILOVIĆA: 4-8,1,5-7,
Palilula
09:00 - 14:00 Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: BB,BB,2-8,16-26,1-9,15-25,31,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
09:00 - 11:00 BAČVANSKA: 2-2, ĐOKE KRSTIĆA: 2,3, RADA NEIMARA: 49,
09:00 - 16:00 Naselje RIPANj: BRĐANSKA: 282-284,294A-298,316-322,358-378,406,412-416,436-440,444-448A,213,221-225A,229-239A,243-245A,249-253A,259-263,269-283, PUT ZA BATAŠINU: 2, PUT ZA LUKIĆE: 0-22,30,1-5,9-15,219, PUT ZA MANDIĆE: 49A,16-20,24-28,32-50,70,21A-35,39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 24,60,64-68,78-82,88-92,96-100,104,27,45-61,65-67, PUT ZA STOLICE: 2,6B,10-20,46-54,1-5,9,21-31, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B,22-22A,26,40,104,1-9,21,29-33,37-39A, VISOKA 2 DEO: 5,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 124-128, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 23,
08:00 - 16:00 DR AGOSTINA NETA: 14-22A,26-44A,48-86B,3,65A,93, DUŠANA VUKASOVIĆA: BB,BB,58A, GANDIJEVA: 106A-106V,114A-114 V,122A-122V,130a-130V,148B,159-165, JURIJA GAGARINA: 91a,93a,bb,BB,BB,BB,BB,26A-36V,76-76Ž,152-220,27-77,81-81,87-99,103-117,123-135,141-141,147a-153,167G, OMLADINSKIH BRIGADA: 40,102-102,106,124-128,132-162,168-194,204-214A,35-93, UROŠA MARTINOVIĆA: 2-18,
Zemun
08:00 - 16:00 GLAVNA : 10-14,9-11V/1, KOSOVSKA: 10,14-20,7-9, PETRA ZRINjSKOG: 2-8V/1,1-1, PRERADOVIĆEVA: 4,1-3,7,
Grocka
10:00 - 14:00 Naselje KAMENDOL: KRČEVINA: 59-61,67-75,83-93, ORLOVO BRDO: 8,9,15,23-27, PUDARAČKI PUT: 20,26,30A-44,50-56,62,67, Naselje PUDARCI: BEOGRADSKA: 7-15,21-23A,27-35,41, BUKOVAČA: 4, NARODNIH HEROJA: 2E-2F,
Barajevo
09:00 - 16:00 GLUMČEVO BRDO: 108,557-559, Naselje BARAJEVO: AVALSKA: 2,10-12,20,28,32-32A,40A,48A,54,94,125, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 6-14,18,26-28,32-42A,88A,96,106-108,582,1A-5A,9,13,17-21B,89,119,123A, BRĐANSKA: 6,14-16A,20,32-34I,38-38G,44,58-60,66, DRAŽANOVAC: 18,35-37,231,235, GLUMČEVO BRDO: 148-148A,152-154,160,21A,207,211-213,217,221A,233, LIPOVAČKI PUT: 12,24,370,374-380,388A-396E,400B-402,406,410,558A-558C,564,632F,638,642,563,639, Naselje RIPANj: VISOKA 1 DEO: 10,14-16A,22,26-28,32-34,5,
Obrenovac
09:00 - 11:00 Naselje OBRENOVAC: ČETRNAESTOG OKTOBRA: 0-2,10A,26,34-36A,42-42A,54,58,70,92-94,138-138A,148,158-158V,166B,11,21,25,43, MUZIČKA KOLONIJA: 2-16,20-38,42-50,58-68,76-88,94-96,100-118,122,126-128,132A-134A,140-148,154-170,1-23,27-29,305, VOJVODE MIŠIĆA: 5, Naselje UROVCI: GAJ: 305-305A,313, INDUSTRIJSKA ZONA: 21-23, ŠABAČKI PUT: 4-40,37, UROVAČKA: 316, Naselje ZVEČKA: BRAĆE LAZIĆA: 2,10A,14,24, ULICA 17: 2, ULICA 18: 39, ULICA 20: 4,5-7, ULICA 23: 10A-12,5,9-17,
13:00 - 15:00 Naselje OBRENOVAC: AVALSKA: 2-14,1-55, CARICE MILICE: 2-8,12-30,1-17,21,27, DEČANSKA: 2,12-20,1-29, GRAČANIČKA: 2-20,1-27, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-14,1-17,33-35, NEMANjINA: 100A-128, RAVNOGORSKA: 10, ŠUMARICE: 4-14,18-20,1-9,13-51,
11:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: VUKA KARADžIĆA: 84,83,87,93,97,
Surčin
09:30 - 17:00 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,17-19b,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Šopić zaseok Kamenorezac.
08:00 - 11:00 Naseljeno mesto Lajkovac: ulica Pop Boškova (od crkve -prema Hotelu).
Autor: D.Bošković