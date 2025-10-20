HITNA PRIMILA PREKO 100 POZIVA! Ovako je protekla noć u Beogradu, dvojica muškaraca povređeni u udesu na Ibarskoj

Tokom noći u Beogradu došlo je do tri saobraćajne nezgode ali bez stradalih, a samo u jednoj putnici su zadobili teže povrede bez opasnosti po život.



U saobraćajnoj nezgodi na Ibarskoj magistrali kod Rušnja u 5.27 časova dvojica muškaraca zadobila su teže povrede i prevezeni su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

U prethodne dve saobraćajne nezgode tokom noći ekipe Hitne pomoći pružile su pomoć pacijentima na licu mesta.

"U nesreći koja se dogodila jutros oko 5.30 sati, povređena su dva muškarca. Muškarac star 62 godine zadobio je teže povrede, dok je drugi zadobio lakše telesne povrede. Obojica su zbrinuta i prevezena u Urgentni centar", navela je dr Olja Mirković za RTS.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 107 poziva, od čega 13 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara, srčanih i onkoloških bolesnika.

Autor: D.Bošković