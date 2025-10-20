AKTUELNO

Beograd

HITNA PRIMILA PREKO 100 POZIVA! Ovako je protekla noć u Beogradu, dvojica muškaraca povređeni u udesu na Ibarskoj

Izvor: blic, Foto: E-Stock/nenad milošević ||

Tokom noći u Beogradu došlo je do tri saobraćajne nezgode ali bez stradalih, a samo u jednoj putnici su zadobili teže povrede bez opasnosti po život.


U saobraćajnoj nezgodi na Ibarskoj magistrali kod Rušnja u 5.27 časova dvojica muškaraca zadobila su teže povrede i prevezeni su u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

U prethodne dve saobraćajne nezgode tokom noći ekipe Hitne pomoći pružile su pomoć pacijentima na licu mesta.

"U nesreći koja se dogodila jutros oko 5.30 sati, povređena su dva muškarca. Muškarac star 62 godine zadobio je teže povrede, dok je drugi zadobio lakše telesne povrede. Obojica su zbrinuta i prevezena u Urgentni centar", navela je dr Olja Mirković za RTS.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 107 poziva, od čega 13 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara, srčanih i onkoloških bolesnika.

U prethodne dve saobraćajne nezgode tokom noći ekipe Hitne pomoći pružile su pomoć pacijentima na licu mesta.

"U nesreći koja se dogodila jutros oko 5.30 sati, povređena su dva muškarca. Muškarac star 62 godine zadobio je teže povrede, dok je drugi zadobio lakše telesne povrede. Obojica su zbrinuta i prevezena u Urgentni centar", navela je dr Olja Mirković za RTS.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći imale su ukupno 107 poziva, od čega 13 na javnom mestu. Za pomoć su se najviše javljali hronični pacijenti poput asmatičara, hipertenzičara, srčanih i onkoloških bolesnika.

Autor: D.Bošković

#Hitna pomoć

#Muskarci

#ibarska

#pomoc

#poziv

POVEZANE VESTI

Hronika

Tokom noći u Beogradu tri saobraćajne nezgode s četiri povređene osobe

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode, građani se najčešće javljali zbog hroničnih tegoba

Društvo

BURNA NOĆ U BEOGRADU: Trudnica i dečak (12) lakše povređeni, 4 saobraćajke a lekare hitne noćas su najčešće zvali zbog ove muke

Beograd

BURNA NOĆ U BEOGRADU Šest osoba povređeno u četiri saobraćajne nezgode

Hronika

4 UDESA U BEOGRADU Hitna pomoć intervenisala skoro 100 puta

Beograd

TEŠKA NOĆ U BEOGRADU! U tri saobraćajne nesreće sedmoro povređenih