VAŽNO ZA SVE NOVOBEOGRAĐANE I ZEMUNCE! Velike izmene u saobraćaju od kružnog toka u smeru ka centru Beograda

Kako saopštavaju iz Sekretarijata za javni prevoz, radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovozne trake, gledano u smeru ka gradu, zbog čega će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– linije 16, 83, 706N i 707N će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Bulevar Mihajla Pupina – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu), dok će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati na svojim redovnim trasama (linija 83 u skladu sa radovima u Dobrovoljačkoj ulici);

– linije 65, 72, 75, 77, 78 i 15N će u smeru ka gradu saobraćati na sledeći način: Pariske komune – Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa radovima na Starom savskom mostu), dok će u smeru ka Novom Beogradu i Zemunu saobraćati na svojim redovnim trasama;

– linija 71 će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Bulevar umetnosti – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Ledinama saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

– linija 95N će u smeru ka gradu saobraćati na trasi: Omladinskih brigada – Bulevar Zorana Đinđića – Španskih boraca – Bulevar Mihajla Pupina i dalje na redovnoj trasi, dok će u smeru ka Bloku 45 saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća, kao i privremeno stajalište „Španskih boraca 1” (#4117) u Ulici španskih boraca, 140 metara posle zone raskrsnice sa Bulevarom Zorana Đinđića.

Autor: A.A.