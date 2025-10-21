Šapić: Nakon vojne parade saobraćajnice presvučene novim asfaltom - troškovi minorni u odnosu na benefite i kakva se poruka šalje

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, zajedno sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem, obišao je danas rekonstruisanu saobraćajnicu Bulevar Nikole Tesle na Novom Beogradu, nakon nedavno održane vojne parade „Snaga jedinstva 2025”.

Gradonačelnik Šapić je istakao da je vojna parada važna za politiku države i njenu geopolitičku stabilnost, te da su sve značajne države u poslednjih dve godine imale vojnu paradu, kao što je imala i Srbija.

– O našoj vojnoj paradi se mnogo govorilo i bila je najveća u istoriji od osamostaljenja Srbije i raspada Jugoslavije. Beograd je, što se i očekivalo, bio na usluzi kada su u pitanju komunalna i saobraćajna logistika. Trasa gde se parada odvijala vrlo brzo je vraćeno u funkciju. Mi smo iskoristili paradu kako bi u Bulevar Mihajla Pupina, koji je svakako trebalo da bude obnovljen, proširili levu traku na četiri mesta i značajno omogućili bolji protok saobraćaja i tako smo dobili novu traku, od Brankovog mosta do opštine Novi Beograd. To je ranije i bilo u planu, a nakon ove parade smo iskoristili priliku i za presvlačenjem sa novim asfaltom Ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle – rekao je on.

Ovako su osujećeni planovi Alijanse: General Milanović otkrio kako je odložio NATO agresiju 1998. godine (VIDEO)

Napomenuo je da je nepotrebna dalja polemika u vezi sa tim koliko je sve to koštalo, jer Grad Beograd i Srbija to mogu da priušte i da su ti troškovi minorni u odnosu na to kakvi su benefiti i kakva se poruka šalje, jer kako kaže, svaka vojna parada je deo jedne spoljne politike države.

Šapić je naveo da se nada da su Beograđani svesni da se u poslednje dve tri godine u gradu izvode najveći infrastrukturni, građevinski i saobraćajni radovi od Drugog svetskog rata.

– Mislim da svaki normalan čovek kada vidi da se njegov grad gradi i razvija, to može samo da podrži, a zlonamernih uvek ima i biće i na njih se nećemo mnogo osvrtati – poručio je gradonačelnik.

Ministar odbrane Bratislav Gašić je podsetio da vojnu paradu „Snaga jedinstva” nije bilo moguće izvesti bez kompletne uključenosti celokupnog državnog rukovodstva i Grada Beograda na čijoj teritoriji se ova parada održavala.

– Veliko hvala svima koju su učestvovali u organizaciji jedne od najvećih vojnih manifestacija u našoj istoriji. Obećali smo da ćemo nakon parade sve da saniramo i vratimo u prvobitno stanje i hvala Gradu Beogradu i njegovim preduzećima na brzini kojima su sanirali sva oštećenja – rekao je ministar Gašić.

Autor: S.M.