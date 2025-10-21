Ovi delovi Beograda sutra bez vode: Proverite da li ste na spisku

Zbog planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.

Do prekida vodosnabdevanja 22. oktobra doći će na teritoriji opština Savski venac i Voždovac, navodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, od 08.00 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Slovenska, Dobropoljska, Oblakovska, Dinarska, Dr Milutina Ivkovića, Prilepska, Surdulička, Fabrisova, Gornjačka i Zvečanska.

U opštini Voždovac, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Ribnička, Kapetana Miodraga Miletića, Emanuila Jankovića i Admirala Vukovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: Iva Besarabić