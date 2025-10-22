NOĆ U BEOGRADU: Dve osobe lakše povređene u dva udesa u Beogradu

Dve osobe zadobile su lakše povrede u dva udesa koja su se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Žena od 36 godina prevezena je u KC Bežanijska kosa nakon što je povređena u udesu koji se dogodio u 20.28 časova u Vrtlarskoj ulici u Zemunu.

Drugi udes dogodio se u Ustaničkoj ulici u 21.55 časova i u njemu je povređen muškarac, koji je potom prevezen u Urgentni centar, a starost povređenog nije poznata.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 119 puta, a od toga je 27 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, astamtičari, onkološki i psihijatrijski pacijenti.

Autor: Jovana Nerić