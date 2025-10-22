DANAS BEZ VODE U BEOGRADU I OVA CENTRALNA OPŠTINA: Proverite spisak ulica, spremite zalihe

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Savski venac, u sredu, 22. oktobra, od 8 do 18 časova bez vode će ostati potrošači u Slovenskoj, Dobropoljskoj, Oblakovskoj, Dinarskoj, Dr Milutina Ivkovića, Prilepskoj, Surduličkoj, Fabrisovoj, Gornjačkoj i Zvečanskoj ulici, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Voždovac, u sredu, 22. oktobra, od 8.30 do 18 časova vodu neće imati ni potrošači u Ribničkoj ulici, Kapetana Miodraga Miletića, Emanuila Jankovića i Ulici admirala Vukovića.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a iz „Vodovoda” apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011. Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi: www.bvk.rs.

Autor: A.A.