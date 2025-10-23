JEZERO U CENTRU BEOGRADA: Danas tuda šetate i vozite, a nekada su lovljene patke: Znate li gde je bilo?

Izuzetno zanimljiv video snimak objavljen je na podjednako zanimljivoj Instagram stranici koja donosi razne interesantne podatke vezane uglavnom za našu zemlju, pa katkad i neke druge, a ovaj put je navedeno da se tamo gde danas vidimo kružni tok Slavija nekada nalazilo, ni manje ni više, nego jezero!

Iako je znano da je Beograd bio ispresecan potocima, ovaj podatak ipak nije svima poznat, a naročito dok danas šetaju po betonu ili stoje u nizu automobila čekajući da se prođu svima znani krug i nastave svojim putem.

Nije poznato kako je jezero izgledalo, čak i stranica koja je objavila snimak za video koristi AI generisane prikaze, pa ostaje da se nagađa da li su prizori zaista delovali bajkovito ili je u pitanju bilo močvarnije tlo kao nekada na Novom Beogradu.

"Sve do kraja XIX veka ovde se prostiralo močvarno područje, nastalo od podzemnih i površinskih voda. Beograđani su ga zvali Slavijsko jezero. Jezero je bilo bogato ribom i pticama, pa su ljudi dolazili da love patke i da se opuste u prirodi, na samo nekoliko stotina metara od tadašnjeg centra grada. Ali, kako se Beograd širio, jezero je postalo problem. Stajaća voda donosila je komarce i bolesti, a urbanizacija je zahtevala novi prostor", kazano je u okviru snimka.

Kako se dalje navodi, jezero je tokom 1880-ih godina isušeno.

"Na njegovom mestu postepeno se formirao trg koji danas poznajemo kao Slaviju - saobraćajno srce Beograda, daleko od mirne slike ribara i lovaca na patke. Slavijsko jezero ostalo je samo u sećanju i starim zapisima, kao podsetnik koliko se lice Beograda menja kroz vekove", navodi zanimljiva stranica.

Komentari ispod snimka su brojni, a mnogi su naveli da su im njihovi preci pričali o jezeru na području današnje okretnice poznate kao Slavija.

"Moj pradeda po ocu rođen je u kući koja se nalazila u sadašnjoj Ulici Svetog Save. Ta strana familije mi je pričala o jezeru na Slaviji", "Da dodam da je na Slaviji postojao i izvor, pa je moja baba išla po vodu na Slaviji. Živeli u Molerovoj", "Sve tačno, i da dodam, da su te podzemne vode uzrok zašto nema podzemnih prolaza za pešake, ispod asvalta јe јoš voda i kako reče neko, ispod Nemanjine teče potok ka Savi", samo su neki od komentara.

Autor: D.Bošković