UDESI ZAKLJUČALI GRAD, GUŽVE GDE GOD SE OKRENEŠ: Popodnevni kolaps u Beogradu: Izbegavajte ove deonice

Popodnevni špic u Beogradu ponovo je doneo haos na ulicama. Gužve su na većini mostova u prestonici, a osim centra grada, saobraćaj je usporen i u ostalim delovima.

Zastoji u saobraćaju počinju od Bloka 34 na Novom Beogradu, a protežu se preko moto-puta (bivšeg auto-puta kroz Beograd), preko mosta Gazela, pa sve do Šumica.

Od mostova saobraćaj je opterećen na Brankovom mostu u smeru ka gradu, a gužva počinje još od TC "Ušće".

Potom, gužva je i na Pančevačkom mostu u smeru ka centru grada, kao i na Mostu na Adi u smeru ka Dedinju.

Kako se vidi na Gugl mapama, desilo se više saobraćajnih nesreća i to dve u Zemnu, jedna na Novom Beogradu, jedna na Senjaku, jedna u centu grada i jedna u Medakoviću.

Takođe gužve su i na prilazima Autokomandi i Mostaru. Uz to, gužvi u Beogradu ima i u Ulici kneza Miloša, Takovskoj, Bulevaru despota Stefana, Južnom bulevaru.

Opterećeni su i prilazi Slaviji, pa se tako saobraćaj usporeno odvija u Nemanjinoj, Ulici kralja Milana i Makenzijevoj. Od ostalih delova grada vozila se otežano kreću na Čukaričkoj padini, ali i kod tržnog centra "Zmaj".

