Od sutra pa sve do 15. decembra OVA linija gradskog prevoza u Beogradu menja trasu

Tokom izvođenja radova na kablovskom vodu u Vinogradskoj ulici, od sutra do 15. decembra doći će do promene u radu linije javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi u ovoj fazi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj Vinogradske ulice, na delu od raskrsnice sa Ulicom Mite Uče do raskrsnice sa Trgom Zorana Đinđića, zbog čega će vozila na liniji 602 saobraćati ulicama Vinogradskom, Mite Uče, Vojvođanskom u Surčinu i dalje redovnom trasom.

Vozila gradskog prevoza će na izmenjenom delu trase koristiti postojeća, kao i privremeno uspostavljena stajališta.

U smeru ka Surčinu vozila će koristiti stajalište "Mite Uče 1" u Vinogradskoj ulici, ispred objekta s kućnim brojem 3, 95 metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Mite Uče.

U smeru ka Novom Beogradu koristiće stajalište "Skopljanska 1" u Ulici Mite Uče, ispred objekta sa adresom Vojvođanska 178, 35 metara posle zone raskrsnice sa Vojvođanskom ulicom u Surčinu.

U smeru ka Novom Beogradu koristiće stajalište "Mite Uče 1" u Vinogradskoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 2i, 54 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Mite Uče.

Autor: D.Bošković