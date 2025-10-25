AKTUELNO

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Muškarac teško povređen kada je na njega pao auto sa dizalice u Batajnici

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Muškarac star 50 godina zadobio je teške povrede kada je na njega pao auto sa dizalice, rečeno je Tanjugu u službi Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila sinoć u 19.34 u ulici Male međe 32 u Šangajskom naselju u Batajnici.

Tokom noći se dogodilo i sedam saobraćajnih nesreća u kojima je devet osoba lakše povređeno.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 100 puta tokom noći, a od toga je 16 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Autor: Jovana Nerić

