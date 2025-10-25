PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA Izmena na ovim linijama

Zbog izvođenja druge faze radova JKP „Beograd put“-a, na redovnom održavanju kolovoza u ulici Bulevar vojvode Mišića (od raskrsnice sa ulicom Topčiderska do raskrsnice sa ulicom Bulevar Patrijarha Pavla), u periodu od ponedeljka 27.10. do 31.10.2025. godine doći do promene u radu linija JGP-a.

▪ Linija 3A - vozila će i dalje u smeru ka Kneževcu saobraćati ulicama: Bulevar vojvode Mišića, Topčiderska, Bulevar Patrijarha Pavla i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka „Beogradu na vodi“ saobraćati ulicama: Bulevar patrijarha Pavla, Teodora Drajzera, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja,

Savska i dalje redovnom trasom;

▪ Linija 49 - vozila će i dalje u smeru ka naselju „Stepa Stepanović“ saobraćati ulicama

Paštrovićeva, Bulevar vojvode Mišića, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Banovom brdu saobraćati ulicama: Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Mišića, petlja „Radnička“, Paštrovićeva i dalje redovnom trasom;

▪ Linija 94 - vozila će i dalje u smeru ka Resniku saobraćati ulicama Most na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Mostarska petlja, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Neznanog junaka i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Novom Beogradu saobraćati ulicama: Crnotravska, Raška, Mihaila Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Putnika, Mostarska petlja, Bulevar

vojvode Mišića, petlja „Radnička“, Most na Adi i dalje redovnom trasom (zbog

istovremenih radova u ulici Neznanog junaka);

STAJALIŠTA:

Privremeno se ukidaju autobuska stajališta:

- „Topčiderski park“, „Teodora Drajzera“, „Teodora Drajzera 2“ i „IV Beogradska Gimnazija“ u oba smera

- „Dom garde 1“ i „Topčiderska okretnica“ - u smeru ka Kneževcu; „Careva ćuprija“, „Gospodarska mehana“, „Ruska“ i „Sajam“ u smeru ka Beogradu na vodi (linija 3A);

- „Bolnica Dragiša Mišović“, „Paje Adamova“ i ,,Banjica“ u smeru ka Banovom brdu i Novom Beogradu (linija 49 i 94);

- „Petlja Radnička“; u oba smera (linija 94);

Autor: Dalibor Stankov