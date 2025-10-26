AKTUELNO

EVO KO ĆE DANAS BITI BEZ STRUJE ZBOG PLANIRANIH RADOVA: Ovo je detaljan spisak

Foto: Pixabay.com

Zbog planiranih radova bez snabdevanja strujom ostaće pojedini potrošači u Beogradu i okolini.

Stari grad 07:00 - 10:00

Naselje BEOGRAD: ŽORŽA KLEMANSOA: 19,

Čukarica 09:30 - 12:00

Naselje VELIKA MOŠTANICA: PRVOG MAЈA: 156V, PRVOG MAЈA 11 DEO: 5, PRVOG MAЈA 12 DEO: 4A-18A,24-26,44-46,5-7,11,15-21,25,29-33,39-41,47A-63,

Zemun 08:30 - 16:00

CARA DUŠANA: 196,

Baraјevo 09:30 - 12:00

Naselje BAĆEVAC: BRATSTVA I ЈEDINSTVA: 1-13, VLADISAVA NIKOLIĆA: 0B-24,28-32A,36-58,62-64A,306A,1-39A,43-45B, Naselje BARAЈEVO: PROKIĆA KRAЈ: 6,10-20B,32-36A,386,23-33,37-45,53,57A-65A,69,75A,

Naselje GUNCATE: DEVETOG MAЈA: 2-4,27-27DЈ,

Naselje MELjAK: BARAЈEVSKA: 2-8A,12-20V,24,1A-5, CRNOGORSKA: 2B-4B,8-10, DALMATINSKA: 2A-10,14-18,1-9D,13, DEЈANA MARKOVIĆA: 2,6A-6D,13, DESETOG OKTOBRA: 2-6, ĐORĐA Lj MILOSAVLjEVIĆA: 7-9, DUBRAVSKA: 0,10A,18,22-30,34-52,56,1-5,19, DUŠANA BORISAVLjEVIĆA: 2-2A,8A-12C,16,1-3,7-9,13-17,21,25A,29,33A-37, DVADESETOG OKTOBRA: 4-8,1A-3, IBARSKI PUT: 0-32,42-76,82-100,104-112,116-128,1-15,19-31G,35-37V,43-51,55-91,95-101B,105-109V,121A-123A,319B, IVE ŽIVANOVIĆA: 2-10A,1,29,33A-35A,41-51A, KARAĐORĐEVA: 2B-12A,1D-15, KOSMAЈSKA: 2-8,1-3A,7, KOSOVSKA: 2-4,1-3, LjUBLjANSKA: 2-12,18-24,28-30,34,3-11G,15-23, LOLE RIBARA: 2-8,12-16,20-80,84-94,98A-100,104,1-1A,5-11,15B-43, LUGARSKA: 2-8,12-18,32,1-13, MAKEDONSKA: 2-6,1,5-15, MARŠALA TITA: 2-8,12-20,24,28-46,52-54A,60-64,68-76,80,152-160A,164-166B,1-31,37-49,83-85,89A-93, MILA VUKOVIĆA: 0-12,16-16A,20-34,38-52,1A-3A,7-15,19-35A, MILISAVA KRSTIĆA: 2-20,1-17C,21D,25, MILOVANA TODOROVIĆA: 2-8,1-3,7-15A, MOŠE PIЈADE: 6-8,12-18,1-1A,5-5A,11-13,31A, PRVE PROLETERSKE: 2,8-10,14-16,1-11, PRVOG MAЈA: 12A, RADNIČKA: 2-8,1-5C,9, SARAЈEVSKA: 2-12D,1-9G,13-13B, SAVE KOVAČEVIĆA: 1A-7, SAVE RADOSAVLjEVIĆA: 2-8G,1-7, SEDMOG ЈULA: 2-4,8-10,14G,18-26,1-19, ŠESTE LIČKE: 2-8D,1-7, STANOЈA TODOROVIĆA: 0-4B,8, TESLINA: 1A-3, USTANIČKA: 2-2A,6-12,16Ј-26N,30M-44,48-54,1T-3F,9-11,15-19,25-41, USTANIČKA 2 DEO: 0-2A,6-36,1-17,21-23,27-43,49-61,67-67Đ, VELjKA VLAHOVIĆA: 2A-6B,10-18A,22-66Lj,1-25,29-31,35A-57, VITE RADOVIĆA: 0-4,8-12,16-26A,30A-32D,36-52A,58A,1-7,13-23,31-39,43-45,49-51A,55A-59,63A-65B,69-73,301, VOЈVOĐANSKA: 2-6A,1-7,11-19, ŽIKE TODOROVIĆA: 3,

Naselje VRANIĆ: KOSMAЈSKIH PARTIZANA: 141.

Autor: Iva Besarabić

