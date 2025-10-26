Zemun bez vode tokom noći: Počinje redovno ispiranje mreže – evo koje ulice su pogođene!

Od ponedeljka 27. oktobra do subote 1. novembra, ekipe JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ sprovodiće redovno ispiranje vodovodne mreže na opštini Zemun, saopšteno je iz ovog preduzeća.
Zbog radova, potrošači u pojedinim delovima Zemuna osetiće povremene prekide u snabdevanju i smanjen pritisak vode u periodu od 22 do 6 časova.
Evo koje ulice i naselja će biti pogođeni:
27. i 28. oktobar – deo reona oivičen Ulicom Džona Kenedija, Kejom oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom ulicom
28. i 29. oktobar – deo reona oivičen ulicama Novogradskom, Pregrevicom, Cara Dušana, Banatskom, Ugrinovačkom, Rada Končara i Prvomajskom
29. i 30. oktobar – deo reona oivičen ulicama Zelengorskom, Zlatiborskom, Prvomajskom, Rada Končara, Ugrinovačkom, Vojnim putem, Kupreškom i Atanasija Pulje
30. i 31. oktobar – naselja Nova Galenika i Zemun Polje
31. oktobar i 1. novembar – naselja Batajnica i Busije
Tokom radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
Potrošači se mole da unapred pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
Za dodatne informacije, građani se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj za pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11. Informacije o planiranim radovima i kvarovima dostupne su i na sajtu: www.bvk.rs
Autor: Dalibor Stankov