Sednica Skupštine Beograda u četvrtak: Budžet, porezi, javni prevoz i saradnja sa Moskvom i Taškentom!

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je 11. sednicu Skupštine grada za četvrtak, 30. oktobar, sa početkom u 10 časova, u zgradi na Trgu Nikole Pašića 6.

Na dnevnom redu naći će se ključne odluke koje se tiču finansija, infrastrukture, urbanizma i međunarodne saradnje:

Predlog odluke o utvrđivanju sredstava i prihoda za grad i opštine u 2025.

Izmena budžeta Grada Beograda za 2025.

Izmena odluke o lokalnim administrativnim taksama

Utvrđivanje prosečnih cena kvadrata za porez na imovinu u 2026.

Izmene programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta

Saglasnost na programe poslovanja javnih preduzeća

Predlog strateške karte buke Grada Beograda

Posebnu pažnju privlače predlozi o:

Finansiranju i održavanju pokretnih stepenica i liftova za invalide

Rekonstrukciji delova podzemnih prolaza

Urbanom mobilijaru kroz javno-privatno partnerstvo

Izmenama u javnom linijskom prevozu

Na sednici će se razmatrati i predlozi o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i gradova Moskve i Taškenta.

Sednica obećava da će doneti važne odluke koje direktno utiču na život građana Beograda u narednim godinama.

Autor: Dalibor Stankov