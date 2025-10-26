Sednica Skupštine Beograda u četvrtak: Budžet, porezi, javni prevoz i saradnja sa Moskvom i Taškentom!

Predsednik Skupštine Grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je 11. sednicu Skupštine grada za četvrtak, 30. oktobar, sa početkom u 10 časova, u zgradi na Trgu Nikole Pašića 6.
Na dnevnom redu naći će se ključne odluke koje se tiču finansija, infrastrukture, urbanizma i međunarodne saradnje:
Predlog odluke o utvrđivanju sredstava i prihoda za grad i opštine u 2025.
Izmena budžeta Grada Beograda za 2025.
Izmena odluke o lokalnim administrativnim taksama
Utvrđivanje prosečnih cena kvadrata za porez na imovinu u 2026.
Izmene programa uređenja i dodele građevinskog zemljišta
Saglasnost na programe poslovanja javnih preduzeća
Predlog strateške karte buke Grada Beograda
Posebnu pažnju privlače predlozi o:
Finansiranju i održavanju pokretnih stepenica i liftova za invalide
Rekonstrukciji delova podzemnih prolaza
Urbanom mobilijaru kroz javno-privatno partnerstvo
Izmenama u javnom linijskom prevozu
Na sednici će se razmatrati i predlozi o uspostavljanju saradnje između Grada Beograda i gradova Moskve i Taškenta.
Sednica obećava da će doneti važne odluke koje direktno utiču na život građana Beograda u narednim godinama.
Autor: Dalibor Stankov