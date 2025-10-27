FILMSKA POTERA U BEOGRADU! Policija preskakala bankinu jureći auto kod Arene! (VIDEO)

Prava filmska scena odigrala se danas oko 16 časova na auto-putu kod Arene, u smeru ka centru grada.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici NBG vesti, policijski automobil pod rotacijama jurio je crveni manji automobil koji je pokušavao da pobegne.

U jednom trenutku, vozilo MUP-a je u pokušaju da sustigne begunca prešlo preko bankine i nastavilo poteru po travnatoj površini i trotoaru pored auto-puta, izazivajući šok među prolaznicima.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je sustigla vozilo kod Bloka 19a, gde je intervenisala na licu mesta.

Zbog incidenta, saobraćaj u ovom delu grada odvija se otežano, a policijske ekipe su i dalje prisutne na terenu.

Autor: Dalibor Stankov