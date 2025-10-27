AKTUELNO

Beograd

FILMSKA POTERA U BEOGRADU! Policija preskakala bankinu jureći auto kod Arene! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Prava filmska scena odigrala se danas oko 16 časova na auto-putu kod Arene, u smeru ka centru grada.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici NBG vesti, policijski automobil pod rotacijama jurio je crveni manji automobil koji je pokušavao da pobegne.

U jednom trenutku, vozilo MUP-a je u pokušaju da sustigne begunca prešlo preko bankine i nastavilo poteru po travnatoj površini i trotoaru pored auto-puta, izazivajući šok među prolaznicima.

Prema nezvaničnim informacijama, policija je sustigla vozilo kod Bloka 19a, gde je intervenisala na licu mesta.

Zbog incidenta, saobraćaj u ovom delu grada odvija se otežano, a policijske ekipe su i dalje prisutne na terenu.

Autor: Dalibor Stankov

#Auto-put

#Beograd

#Blok 19a

#MUP

#NBG vesti

#akcija policije

#arena

#bankina

#beg od policije

#crveni automobil

#patrola

#policijska potera

#rotacije

#saobraćajna gužva

#saobraćajna intervencija

POVEZANE VESTI

Hronika

Lančani sudar na auto-putu kod beogradske Arene: Stvorila se velika gužva

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU KOD ĆUPRIJE: Vozilo se zabilo u bankinu, stvaraju se zastoji (VIDEO)

Hronika

SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA AUTO-PUTU: Motociklista i automobil se SUDARILI kod Beogradske arene - Stvaraju se velike GUŽVE

Društvo

ZASTOJ NA AUTOPUTU KA NIŠU: Kamion se zakucao u bankinu kod Velike Plane, policija na terenu (VIDEO)

Hronika

Jeziv udes kod Autokomerca u smeru ka gradu: Vatrogasci pokušavaju da izvuku krvavog muškarca iz vozila

Hronika

SAOBRAĆAJKA NA NOVOM BEOGRADU: Hitna pomoć i policija na terenu