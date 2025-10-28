DANAS BEZ STRUJE U OVIH 8 DELOVA BEOGRADA: Isključenja počinju u 8.30, spisak je dugačak

EDB Beograd za danas je planirala radove na mreži u 8 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje
Zvezdara
08:30 - 14:00 BRAĆE RIBNIKAR: 34,50-52,31A-35, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 24-28A,42,17A,23, JOVANA ĆIRILOVA: 16,23,33A, KOSTE TAUŠANOVIĆA: 2-6,1-9, LAZE DOKIĆA: 8-10, SLAVUJEV VENAC: 12-24,28-36,15,21-35, STANKA VRAZA: 12-14,18,24,33, STJEPANA LjUBIŠE: 33-37, SVETOG NIKOLE: 26,38-42, VOJVODE BRANE: 29-31A,35-37,
08:30 - 15:00 ZAHUMSKA: 26-28,
Palilula
09:00 - 14:00 PRERADOVIĆEVA: 2A,7,
Voždovac
08:30 - 14:00 BERANSKA: 18D-28G,36-42A,46A-48B,27A-29B,51-51V, BRACANA BRACANOVIĆA: 2-12,1-7,11-15A, POR.TRAJKOVIĆ 4 DEO: 4-8,40A-40B,1-17B, VOJVODE STEPE: 422-422F,428B,446,447-449, Naselje BANjICA: PORODICE TRAJKOVIĆ: 6-12,16-44,1-21,27,31,41-49A,
Rakovica
09:00 - 15:00 AGARUŠKA: 2-6,1-3,7-9, DRAGE GAVRILOVIĆ: 2-4,8-14,1-9, MILjAKOVAČKE STAZE: 10-22B,11A-15, MILjAKOVAČKI IZVORI: 2-8,1-3A,
Novi Beograd
08:30 - 14:30 JURIJA GAGARINA: 78-94,112-122,140-150,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BRGULICE: BAGREMOVA: 2-4,10-12,5-13, MALE BRGULICE: 14B, SAVSKA: 15,57, Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 0,36-38,218,318,213,317,489, Naselje RATARI: BRGULICE: 4A,16,48,100, KOD DOMA: 2B-4,104, KOD IGRALIŠTA: 106, NEMA NAZIV ULICA: 8,16,20-22,28,7,17,21,63,69, RATARI SELO: 14, RATARSKA: 66A,1-7A,11A-11C,115, ŠABAČKI PUT: 24-26,30-32,38-38,46,50A-52,84,88,106,110,13,19,27,31-35,47,57,81,95,109-111BB,1111-1111BB, SAVSKA: 0-2,6A-8A,14-16,20-22,26-34,38-56,64-68A,72-84B,88A-100K,104-108,122,136,140,144,5,9,13-13A,19,29,35-45,49-49A,53,59-67,79,83,89-93,107-109,119-125, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 230,316A,1-1BB,175-175,245,319,331D,345,1111, RASINSKA: 3,7,11, ŠABAČKI PUT: 4-6,14,18-20,70,82B,86A,94,100,108A,128-140,148-170,174-184,188-190A,196-198,202-206,210-212,216A-224,228-230,248-250,254,270,300-302A,314-316B,320,326-326A,332A-334,802,1-5,9B,25,31B,47,53-53E,59G,65,69A-71B,93,99D-99G,109A,113-115,119-139,143-149,155-159,163-177,183-189,193-209,213-231,235,243A,247,253-259B,265,273,315-319B,325-327,331-337,343-345D,349A,1111, UROVAČKA: 0,214,328, ZVEČKA KOD MLINA: 216, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 215B, BRAĆE LAZIĆA: 6,142-166,186,192A-192C,204,208,214A-226B,232-234,238-242,5,49A,131-133B,139-173,177A-179,185,189A,193,215B-217A,225A,229,243,247,253-255,261A,267A-269,273A,283A-285,299-301,311A-313,317-319G,331,335,343-343V,351,1111BB, CILA ISAILOVIĆA: 2-4B,18A,9-11, DRAGA VUKOVIĆA-KORČAGINA: 2,6-18,1A-25,41, IVANA EGEDUŠEVIĆA: 2-8,12A,16,22A-24A,3,7-9A,13-13V,17-17A,21, POSAVSKOG PARTIZANSKOG ODREDA: 16,24-34,52,9-17A,21-33, SLOBODANA ČANIĆA: 6-12,16,24-24A,28,32-34,5-5A,9A,13-15, ULICA 30: 1A, ULICA 31: 2-4,1-11, ULICA 32: 2-2A,8,5-7, ULICA 34: 2-4A,8-10,14,7-11A, ULICA 35: 8,3-7, ULICA 36: 2-6,10A,264, ULICA 37: 18,1A-3A,157, ULICA 38: 7B, ZASEKA: 2-4A,10,14-14A,22,26,786,7,787,817,
Surčin
08:30 - 12:00 Naselje BEČMEN: DOBANOVAČKA: 2-26,3-19, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,1-19,23-25a,29, VUKA KARADžIĆA: 8-18,3-9,13-13A,
Lazarevac
09:00 - 13:00 Naseljeno metka: Petka ulica Vladike Nikolaja Velimirovića 28-144 (desna strana), 63-149 (leva strana),Lipljanska, 27Januara,Pečanska,Braće Jugovića,Radnička,Hadži Ruvimova,Zorana Radmilovića, Branka Pešića 1-1a.
13:30 - 15:00 Ulice: Vuka Karadžića 94-194 (prema Šušnjaru), Vojvođanska,Narodnog fronta,Srpskih vladara,Save Petrovića.
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Čibutkovica zaseok Mali kraj.
09:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Štavica zaseok Kula.
08:00 - 17:00 Opština Ljig: Naseljeno mesto Šupci zaseok Mlin.
