OVAJ DEO BEOGRADA BIĆE CEO DAN BEZ VODE: Spremite zalihe, isključenje traje od 9 do 20 sati

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u utorak, 28. oktobra 2025. godine, od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu opštine od ugla ulica Vojvođanske i Dubrovačke do kraja opštine, u pravcu naselja Bečmen i Dobanovci.

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u utorak, 28. oktobra 2025. godine, od 9 do 20 sati, bez vode će ostati potrošači u delu opštine od ugla ulica Vojvođanske i Dubrovačke do kraja opštine, u pravcu naselja Bečmen i Dobanovci.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Autor: D.Bošković