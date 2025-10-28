Šapić: Plato kod Hrama Svetog Save dobija novi izgled, stanica 'Jug' postaje ključna tačka gradskog saobraćaja

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je niz novih infrastrukturnih projekata koji će obeležiti narednu godinu, uključujući rekonstrukciju platoa kod Hrama Svetog Save, proširenje stanice „Jug” i uređenje ključnih gradskih saobraćajnica.

– Grad Beograd će preuzeti na sebe rekonstrukciju platoa, jer mora da bude dostojan Hrama Svetog Save. Ako Republika ponudi sredstva – dobrodošla su, ako ne – naći ćemo rešenje, rekao je Šapić.

Najavljena je i izgradnja podzemne garaže u Skerlićevoj ulici, kao i konkurs za uređenje Pariske ulice i platoa kod Filozofskog fakulteta, čime će se pešačka zona povezati sa Kalemegdanom i Knez Mihailovom.

Stanica „Jug” dobiće značajno proširenje, sa preko 300 parking mesta i novim autobuskim linijama, što će, kako je istakao, biti od velikog značaja za građane koji dolaze u Klinički centar iz drugih delova Srbije.

– Planira se izgradnja podvožnjaka od Bulevara oslobođenja do kraja kružnog toka, kao i dodatne rampe za bolju cirkulaciju na Autokomandi, dodao je gradonačelnik.

Šapić je naveo da su radovi na pijacama u Obrenovcu i Lazarevcu privedeni kraju, a zgrada Hitne pomoći biće završena do leta 2026. godine.

U obrazovnom sektoru, u toku su završni radovi na Trgovačkoj školi, rekonstrukcija Gimnazije u Mladenovcu i OŠ „Sveti Sava”, kao i vrtića u Ovči, Borči, Mladenovcu, Umčarima i Barajevu.

Gradonačelnik je podsetio da su novogodišnji vaučeri već raspisani, a iznos je povećan sa 6.000 na 10.000 dinara.

– Izdvajanje je poraslo sa 20 na skoro 40 miliona evra. Smatrali smo da je zbog inflacije potreban dodatni napor. Vaučeri će stići u sve škole do sredine decembra, zaključio je Šapić.

Autor: Dalibor Stankov