Hitno obaveštenje Vodovoda: Dve beogradske opštine biće bez vode i do 16 sati

Važna vest za stanovnike Zemuna i Zvezdare stiže iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija". Naime, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u četvrtak, 30. oktobra, u periodu od 9 do 19 sati, bez vode će ostati potrošači u Svetosavskoj i Dubrovačkoj ulici.

Kad je reč o Zvezadari, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, istog dana će od 8 do 24 sata, bez vode biti oni koji žive u naselju Veliki Mokri Lug.

"Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne. Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na našoj veb adresi www.bvk.rs. Molimo vas da ovu informaciju objavite do 30. oktobra 2025. godine kako bi potrošači bili blagovremeno obavešteni", navode iz nadležnog preduzeća.

Autor: D.Bošković