OVAKAV KOLAPS U BEOGRADU DUGO NIJE VIĐEN! Vozila mile po putu, između dve autobuske stanice se voze po pola sata, a OVDE je najgore (FOTO)

Popodnevni špic i saobraćajne gužve u prestonici.

Svi koji su u popodnevnim i večernjim časovima prošli privatnim ili gradskim prevozom po prestonici, uverili su se da su na ulicama Beograda neverovatne saobraćajne gužve — kakve dugo nisu viđene.

Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 18 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti — vozila mile po putu. Između dve autobuske stanice je neophodno i do pola sata

Gužve su primećene i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijskom tunelu, na Autokomandi, Mostu na Adi i u Ulici Jurijana Gagarina.

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.

Autor: Iva Besarabić