SITUACIJA U CRNOJ GORI SE I DALJE NE SMIRUJE! Uhapšen Zećanin (19), osumnjičen da je zapalio tri automobila državljanina Turske

Foto: RINA

Zećanin D.A. (19) uhapšen je po nalogu tužioca zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti na štetu turskih državljana.

Policijski službenici su osumnjičenog identifikovali, a potom locirali i kontrolisali u mestu Golubovci, nakon čega je priveden u službene prostorije Odjeljenja bezbednosti Podgorica - saopšteno je iz Uprave policije.

On je, kako se sumnja, 28. oktobra 2025. godine oko 01:30 časova, u mestu Balijače - opština Zeta, izazvao požar na jednom vozilu u vlasništvu turskog državljanina, upotrebom benzina i podesnog sredstva, koji se kasnije proširio na još dva vozila u vlasništvu turskih državljana.

- Nakon prikupljenog obaveštenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.A. lišen slobode zbog izazivanja opšte opasnosti - navode iz policije.

Poručuju da Uprava policije nastavlja sa aktivnostima na rasvetljavanju krivičnih dela i procesuiranju lica koja su izazvala požare na objektima i imovini stranih državljana.

Podsetimo, Podgoričanin M.J. napadnut je navodno u Zabjelu od strane državljana Azerbejdžana i Turske.

