SITUACIJA U CRNOJ GORI SE I DALJE NE SMIRUJE! Uhapšen Zećanin (19), osumnjičen da je zapalio tri automobila državljanina Turske

Zećanin D.A. (19) uhapšen je po nalogu tužioca zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti na štetu turskih državljana.
Policijski službenici su osumnjičenog identifikovali, a potom locirali i kontrolisali u mestu Golubovci, nakon čega je priveden u službene prostorije Odjeljenja bezbednosti Podgorica - saopšteno je iz Uprave policije.
On je, kako se sumnja, 28. oktobra 2025. godine oko 01:30 časova, u mestu Balijače - opština Zeta, izazvao požar na jednom vozilu u vlasništvu turskog državljanina, upotrebom benzina i podesnog sredstva, koji se kasnije proširio na još dva vozila u vlasništvu turskih državljana.
- Nakon prikupljenog obaveštenja, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu D.A. lišen slobode zbog izazivanja opšte opasnosti - navode iz policije.
Poručuju da Uprava policije nastavlja sa aktivnostima na rasvetljavanju krivičnih dela i procesuiranju lica koja su izazvala požare na objektima i imovini stranih državljana.
Podsetimo, Podgoričanin M.J. napadnut je navodno u Zabjelu od strane državljana Azerbejdžana i Turske.
Autor: Iva Besarabić