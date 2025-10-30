Gde god se okrenete - gužve, na mostovima 'pakao' Naoružajte se strpljenjem i javite da kasnite

Dan je bio kakav se samo poželeti može, bar kada je vreme u pitanju, ali je zato saobraćaj, kakav niko ne želi, usporen, sa zakrčenjima i kolapsima.

Mostovi su, tradicionalno, zakrčeni, i za njih vam treba baš dosta strpljenja. I na skoro svima je situacija slična, jedna smer je zakrčen.

Na Gazeli "krči" u smeru ka centru grada. Vozila se kreću "mic po mic".

Na Pančevačkom mostu, slična je situacija u smeru ka centru, dok je nešto bolje u smeru ka Borči, mada i u tom smeru ima mnogo vozila.

Brankov most je tradicionalno krcat u smeru ka centru grada.

Most na Adi je zakrčen u smeru ka Banovom brdu, dok malo više lufta ima u suprotnom smeru.

Gužvi ima i u Nemanjinoj, Takovskoj, kao i u Ulici Mije Kovačevića, kod Omladinskog stadiona, ka kružnom toku, ali se vozila ipak kreću, ne mile kao na mostovima.

Autor: D.Bošković