Beograđani, naoružajte se strpljenjem: Stižu izmene u gradskom saobraćaju, proverite da li je ovo vaša trasa

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će od danas do 20. novembra doći do izmena trasa linija javnog prevoza zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Bulevaru vojvode Mišića.

Radovi podrazumevaju zauzeće desne kolovoza Bulevara vojvode Mišića na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom (leva saobraćajna traka, gledano u smeru ka petlji "Careva ćuprija"), kao i leve kolovozne trake Bulevara vojvode Mišića, na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do tramvajskih šina.

Tokom izvođenja radova, Bulevar vojvode Mišića će na delu od zone raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla do zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom biti dvosmeran za saobraćaj, dok će na delu od zone raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do tramvajskih šina biti dvosmeran za saobraćaj, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima.

Linija 3A će u smeru ka Kneževcu saobraćati Bulevarom vojvode Mišića, Topčiderskom, Bulevarom patrijarha Pavla i dalje na redovnoj trasi, u smeru ka Beogradu na vodi, vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi, a vozila sa linija 49 i 94 u ovom delu će u oba smera saobraćati na svojim redovnim trasama, a dalje u skladu sa radovima u Ulici neznanog junaka.

Privremeno se u oba smera ukidaju stajališta "Topčiderski park".

Autor: Jovana Nerić