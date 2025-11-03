AKTUELNO

Beograd

TEŠKO POVREĐEN MLADIĆ, DEVOJKA (19) U BOLNICI Saobraćajna nesreća na Novom Beogradu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Sinoć u 21.56 na uglu ulice Omladinskih brigada i bulevara Zorana Đinđića dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je 19-godišnji mladić teško povređen, a 19-godišnja devojka je zadobila lakše povrede, rečeno je Tanjugu iz Hitne pomoći.

Povređeni mladić i devojka su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu Bežanijska kosa.

Pored toga dogodile su se i još dve saobraćajne nezgode u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 131 put od toga 24 intervencije su obavljene na javnim mestima.

Bilo je više slučajeva intokcikacije alkoholom i sve osobe u alkoholisanom stanju su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Za pomoć su se u velikom broju javljali hronični bolesnici sa kardikovaskularnim oboljenjima, astmatičari, psihijatrijski i onkološki bolesnici, rečeno je Tanjugu iz službe Hitne pomoći.

Autor: Jovana Nerić

