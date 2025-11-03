Izmene u gradskom prevozu: Evo koje GSP linije od sutra ne idu starom trasom!

Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da će zbog radova na redovnom održavanju u Ulici Pariske komune, od 4. do 9. novembra, doći do promena u radu čak 10 linija javnog prevoza.

Radovi podrazumevaju zatvaranje desne kolovozne trake na delu od raskrsnice sa Otona Župančića do raskrsnice sa Bulevarom maršala Tolbuhina, pa će vozila saobraćati izmenjenim trasama.

Linije 18 i 78 – u smeru ka Zemunu voziće ulicama: Pariske komune – Otona Župančića – Maršala Tolbuhina – Pariske komune i dalje redovnim trasama. U povratku ka Novom Beogradu saobraćaju redovno.

Linije 72, 75, 76, 77, 82, 708, 15N i A1 – u smeru ka Surčinu, Bežanijskoj kosi i Zemunu voziće ulicama: Pariske komune – Otona Župančića – Maršala Tolbuhina – Pariske komune – Studentska i dalje redovnim trasama. U povratku ka Novom Beogradu voze redovno.

Kao deo izmena, uspostavlja se i privremeno stajalište „Fontana 1“ u Ulici Otona Župančića, na poziciji ED stuba, oko 25 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice sa Ulicom Pariske komune.

Sekretarijat apeluje na putnike da planiraju putovanja unapred i koriste alternativne pravce dok traju radovi.

Autor: Dalibor Stankov