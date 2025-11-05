AKTUELNO

Beograd

BEZ VODE OD 8 i 30 DO 18 ČASOVA Žitelji ove beogradske opštine da spreme zalihe - proverite da li ste na spisku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Novi Beograd, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice Tadije Sondermajera, parna i neparna strana (od broja 1 do broja 11).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Još jedna opština bez vode

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 5. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

Novice Cerovića,

Kladovska,

Knjaževačka i

Lovranska.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Autor: A.A.

#Beograd

#Nestanak

#Voda

#radovi

#vodovodna mreža

POVEZANE VESTI

Beograd

BEZ VODE OD 8 DO 18 ČASOVA: Žitelji ove beogradske opštine treba da spreme zalihe

Beograd

BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8.30 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!

Beograd

BEZ VODE DANAS OVI DELOVI BEOGRADA: U ovim ulicama suve česme od 8 do 18 časova: Proverite da li ste na spisku!

Beograd

DANAS BEZ VODE OVAJ DEO ZVEZDARE: Spremite zalihe, česme suve do 18 sati

Beograd

Ovi delovi Novog Beograda će u ponedeljak biti bez vode: Planirani radovi - Obezbeđene auto-cisterne za najnužnije potrebe!

Beograd

Ovaj deo Bežanijske kose biće bez vode do 18 sati! Radovi kreću u 8.30, spremite zalihe!