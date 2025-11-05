Pripremite zalihe: Ove opštine sutra neće imati vodu

Zbog planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.

Zbog neodložnih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica od 08.00 do 14.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima: Sremčica, Velika Moštanica i Rucka.

Umanjen pritisak mogu osetiti potrošači opštine Barajevo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, navodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Autor: Dalibor Stankov