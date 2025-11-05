AKTUELNO

Beograd

Pripremite zalihe: Ove opštine sutra neće imati vodu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zbog planiranih radova na mreži, JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" za sutra najavljuje isključenje vode.

Zbog neodložnih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica od 08.00 do 14.00 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima: Sremčica, Velika Moštanica i Rucka.

Umanjen pritisak mogu osetiti potrošači opštine Barajevo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe, navodi JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Autor: Dalibor Stankov

#Barajevo

#Beograd

#Beogradski vodovod i kanalizacija

#bez vode

#isključenja

POVEZANE VESTI

Beograd

Ovi delovi Beograda sutra bez vode: Proverite da li ste na spisku

Beograd

SUTRA BEZ VODE DELOVI TRI OPŠTINE: Radovi na mreži ostavljaju Savski venac, Zvezdaru i Zemun bez vode!

Beograd

TRI OPŠTINE U BEOGRADU SUTRA BEZ VODE! Spremite zalihe dok nije kasno!

Beograd

OVAJ DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE OSAM SATI Pripremite zalihe na vreme

Beograd

Sutra od ranog jutra ova beogradska opština ostaje bez vode: Pripremite zalihe

Beograd

Sutra isključenje vode u Beogradu: Ove opštine su na spisku