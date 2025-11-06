TELEVIZIJA PINK POSTAVLJA NOVE REKORDE: Naš progam zvanično najgledaniji i u jučerašnjem danu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu, među ženskom publikom, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 23 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 21 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Milionski auditorijum pratio je Specijalnu emisiju: Veliki narodni skup ispred Skupštine Srbije i doček Srba sa Kosova, kao i telefonsko obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića za TV Informer

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: S.M.