SAOBRAĆAJNI KOLAPS U GOTOVO CELOM BEOGRADU! Popodnevni špic u prestonici, mnoge saobraćajnice zakrčene - evo koje tačke su NAJKRITIČNIJE

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/Naxi Kamere ||

U Beogradu su ovog popodneva prisutne ozbiljne saobraćajne gužve na glavnim mostovima i ključnim saobraćajnicama.

Na Gazeli su formirane velike kolone u oba smera, dok vozila iz pravca Novog Beograda prema Autokomandi napreduju naročito sporo.

Pančevački most je takođe zakrčen u smeru ka gradu.

Na Brankovom mostu formiraju se zastojevi ka Zelenom Vencu, dok se u suprotnom smeru, ka Novom Beogradu, saobraćaj odvija bez većih poteškoća.

Pojačan intenzitet saobraćaja primećuje se i na Autokomandi i Slaviji. Na Savskom trgu i kod Bogoslovije trenutno nema dužih zadržavanja, kao ni na raskrsnici kod TC Ušće.

Autor: Iva Besarabić

