Haos na beogradskim ulicama: Tri udesa u jednoj noći, ima teško povređenih!

Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je jedna osoba teško, a dve osobe lakše povređene, saopštila je Hitna pomoć.

Najozbiljniji incident dogodio se u 19.57 časova u Požeškoj ulici, kod Šumarskog fakulteta, gde je teško povređen mladić (19), dok je drugi mladić (20), koji je bio u istom vozilu, zadobio lakše povrede. Obojica su prevezeni u Urgentni centar.

Ranije te večeri, u 19.02 sati, kod zgrade BIGZ-a, lakše je povređena žena (37), koja je takođe prevezena u Urgentni centar.

Treća nezgoda dogodila se u 21.17 sati na Autokomandi, kod skretanja za Južni bulevar. Muškarac koji je učestvovao u udesu odbio je lekarsku pomoć.

Tokom noći, ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 122 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnim mestima. Najviše poziva dolazilo je od hroničnih bolesnika, dok su na javnim mestima najčešće intervenisali zbog alkoholisanih osoba i psihijatrijskih slučajeva.

Autor: Dalibor Stankov