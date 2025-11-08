Naoružana deca pljačkaju apoteke po Beogradu: Fizički napadaju radnice, a vade i noževe

Brutalno razbojništvo dogodilo se 27. oktobra oko 17 časova u apoteci na Vračaru, kada su tri maloletnika uzrasta od oko 14 godina upala u radnju i nasrnula na radnicu.

Razbojništvo se dogodilo u apoteci u Lamartinovoj ulici na Vračaru, kada su trojica za sada nepoznatih momaka ušla u objekat i fizički napali radnicu apoteke. Dva dečaka su je više puta udarali, dok je treći čuvao stražu ispred ulaza. Nakon što su oborili nesrećnu ženu, iz kase su uzeli novac u iznosu od oko 30.000 dinara i pobegli u nepoznatom pravcu.

Na snimku sa nadzorne kamere se vidi trenutak kada dvojica maloletnih dečaka ulaze iza pulta, dok se treća osoba, koja čuva stražu, ne vidi na snimku. Prvi dečak prolazi pored kase, a radnica pokušava da ga zaustavi i skloni u stranu. U tom trenutku drugi dečak prilazi kasi i pokušava da dođe do novca dok je pažnja radnice skrenuta. Kada se nesrećna žena okrenula i shvatila šta maloletnik pokušava da učini, uspeva da ga odgura do drugog dela pulta, ali onaj prvi nastavlja ono što je njegov "drugar" započeo.

Radnica tada pokušava telom da odbrani kasu, međutim jedan od dečaka nasrće na nju i grabi je za grudni koš. Žena se otimala i pokušavala svim silama da odbrani i sebe i pazar te je došlo do doslovnog rvanja između nje i maloletnika. Na samom kraju snimka vidi se kako radnica apoteke kleči na podu i pokušava da pozove policiju, a zatim u poslednjem pokušaju skače na razbojnike koji beže u nepoznatom pravcu.

Radnica je zadobila lake telesne povrede i prošla kroz ogromnu traumu, a slučaj je prijavljen policiji koja intenzivno traga za napadačima.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da identifikuje i privede osumnjičene, a istraga povodom ovog događaja je u toku.

Ovo je još jedan u nizu maloletničkih napada na apoteke i krađa novca, a u više slučajeva maloletnici su imali i noževe. Na isti način opljačkane su apoteke na Dorćolu, Vračaru, Novom Beogradu, Voždovcu, Čukarici i Vidikovcu.

Podsetimo, pre samo četiri dana, odnosno, 3. novembra dogodile su se dve krađe apoteka na Čukarici u razmaku od samo sat vremena, a sumnja se da su akteri takođe bili maloletnici.

Prva krađa dogodila se oko 18 časova u Radničkoj ulici, kada su u apoteku ušli dečak i devojčica koji su sa makazama u ruci zapretili nesrećnoj radnici. Dečak je, sa makazama, prišao ženi i počeo da joj preti da će je "iseći". Nakon što su je odgurnuli, uzeli su novac iz kase i pobegli u nepoznatom pravcu.

Sat vremena kasnije, u Ulici Kneza Višeslava, u drugu apoteku ušla su dvojica maloletnika koja su radnicu apoteke zaključala u kancelariju, uzeli sav novac iz kase i pobegli.

Za sada nije poznato da li se dve grupe međusobno poznaju, ali je pažnju privukla činjenica da su u svakom slučaju pljačke apoteke, napadači sačekali kraj radnog vremena kako bi sproveli krađu.

Pre samo dva meseca, policija je uspela da uhvati grupu maloletnika koja je osumnjičena za krađu više apoteka u centru Beograda, međutim nasilje i krivična dela nisu prestala.

Policija je 16. septembra na Opštini Savski Venac uhapsila petoro maloletnika zbog sumnje da su izvršili seriju pljački apoteka.

Oni su uhvaćeni neposredno nakon što su opljačkali jednu apoteku, a kod njih je pronađen novac za koji se veruje da potiče iz ovog krivičnog dela. Istraga je tada pokazala da opis osumnjičenih odgovara grupi maloletnika od oko 14 godina koja već nedeljama pljačka apoteke i maltretira i fizički napada zaposlene. Na osnovu opisa i video nadzora, policija je povezala ranije incidente sa ovom grupom, prenosi Telegraf.

