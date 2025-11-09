NOĆ U BEOGRADU: Automobil sleteo sa puta u Zemunu, vozač prevezen u bolnicu

Hitna pomoć je tokom protekle noći u Beogradu imala 115 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, najčešće zbog alkoholisanih osoba.

Kako je agenciji Tanjug rečeno u službi hitne pomoći, za pomoć su najčešće zvali hronični i srčani bolesnici, kao i astmatičari.

Hitna pomoć je u 5.40 sati dobila poziv građana da je na skretanju iz Ugrinovačke ulice u Zemunu prema Galenici jedan automobil sleteo sa puta, ali je ekipa koja je stigla na lice mesta ustanovila da je osoba koja je bila u automobilu već prevezena drugim privatnim kolima u dežurnu zdravstvenu ustanovu.

Autor: Jovana Nerić