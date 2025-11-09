AKTUELNO

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: Automobil sleteo sa puta u Zemunu, vozač prevezen u bolnicu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Za pomoć su najčešće zvali hronični i srčani bolesnici, kao i astmatičari.

Hitna pomoć je tokom protekle noći u Beogradu imala 115 intervencija, od kojih je 18 bilo na javnom mestu, najčešće zbog alkoholisanih osoba.

Kako je agenciji Tanjug rečeno u službi hitne pomoći, za pomoć su najčešće zvali hronični i srčani bolesnici, kao i astmatičari.

Hitna pomoć je u 5.40 sati dobila poziv građana da je na skretanju iz Ugrinovačke ulice u Zemunu prema Galenici jedan automobil sleteo sa puta, ali je ekipa koja je stigla na lice mesta ustanovila da je osoba koja je bila u automobilu već prevezena drugim privatnim kolima u dežurnu zdravstvenu ustanovu.

Autor: Jovana Nerić

#Hitna pomoć

#Hronični bolesnici

#Nesreća

#noć u Beogradu

#sletanje sa puta

POVEZANE VESTI

Društvo

MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Bez saobraćajnih nezgoda!

Beograd

RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: U saobraćajnoj nesreći na Novosadskom putu lakše je povređen muškarac !

Beograd

TEŠKA NESREĆA KOD BEOGRADSKOG SAJMA Žena (34) zadobila teške povrede, u udesu povređene još dve osobe

Beograd

U PET SAOBRAĆAJNIH NESREĆA U BEOGRADU POVREĐENE DVE OSOBE Oglasila se Hitna pomoć

Beograd

MIRNA NOĆ U BEOGRADU! Hitnoj pomoći se javljali hronični bolesnici, bez udesa i incidenata

Beograd

PET OSOBA POVREĐENO! U Beogradu tokom noći tri saobraćajne nezgode