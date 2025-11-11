AKTUELNO

Beograd

Horor na putu ka Belom Potoku: Deca teško povređena, automobil završio na krovu!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Tokom noći u Beogradu dogodilo se više ozbiljnih incidenata, a najteži je bio saobraćajni udes kod Belog Potoka, u kojem su dvoje odraslih i dvoje dece zadobili teške povrede.

Udes se dogodio sinoć u 21.39 časova na auto-putu ka Belom Potoku, kod Mokroluškog brda, kada se automobil prevrnuo i završio na krovu. Povređeni muškarac (45) i žena (42) prevezeni su u Urgentni centar, dok su deca od devet i šest godina prebačena u Tiršovu.

Tokom noći zabeleženo je još nekoliko ozbiljnih intervencija:

U 23.30 časova u Ulici Jurija Gagarina, muškarac sa otvorenim prelomom natkolenice prevezen je na KBC Bežanijska kosa.

U 2.15 časova u Ulici Milovana Milovanovića, jedna osoba je prevezena sa otvorenim prelomom potkolenice.

U 00.22 časa, devojka (26) je ubodena nožem i prevezena u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 97 puta, od čega 18 na javnim mestima. Zabeležen je i veći broj poziva zbog stomačnih tegoba, najverovatnije izazvanih virusom.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Bežanijska kosa

#Hitna pomoć

#Intervencije

#Jurija Gagarina

#Milovana Milovanovića

#Mokroluško brdo

#Nož

#Povređeni

#Tiršova

#Urgentni centar

#deca

#saobraćajna nezgoda

#stomačni virus

#udes

POVEZANE VESTI

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: 2 žene teže povređene u dva udesa

Hronika

Saobraćajka na Pupinovom mostu: Jedna osoba teško povređena

Beograd

NOĆ U BEOGRADU: 3 osobe lakše povređene u udesu na Bubanj potoku

Hronika

HOROR! Deca skuterom podletela pod auto: Teška saobraćajka kod Zrenjanina

Politika

ŠTA RADI BAČULOV NA TERAZIJAMA?! Uputio se ka Ćacilendu ODMAH nakon terorističkog napada (FOTO)

Hronika

POVREĐENO SEDAM OSOBA, MEĐU NJIMA I DECA: Detalji teške saobraćajke kod Kruševca (FOTO)