Horor na putu ka Belom Potoku: Deca teško povređena, automobil završio na krovu!

Tokom noći u Beogradu dogodilo se više ozbiljnih incidenata, a najteži je bio saobraćajni udes kod Belog Potoka, u kojem su dvoje odraslih i dvoje dece zadobili teške povrede.

Udes se dogodio sinoć u 21.39 časova na auto-putu ka Belom Potoku, kod Mokroluškog brda, kada se automobil prevrnuo i završio na krovu. Povređeni muškarac (45) i žena (42) prevezeni su u Urgentni centar, dok su deca od devet i šest godina prebačena u Tiršovu.

Tokom noći zabeleženo je još nekoliko ozbiljnih intervencija:

U 23.30 časova u Ulici Jurija Gagarina, muškarac sa otvorenim prelomom natkolenice prevezen je na KBC Bežanijska kosa.

U 2.15 časova u Ulici Milovana Milovanovića, jedna osoba je prevezena sa otvorenim prelomom potkolenice.

U 00.22 časa, devojka (26) je ubodena nožem i prevezena u Urgentni centar.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su 97 puta, od čega 18 na javnim mestima. Zabeležen je i veći broj poziva zbog stomačnih tegoba, najverovatnije izazvanih virusom.

Autor: Dalibor Stankov