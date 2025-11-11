Napad na Novom Beogradu: Devojka sa teškim povredama primljena u Urgentni centar

U noći između ponedeljka i utorka, oko 00:30 časova, u Urgentni centar dovezena je devojka rođena 1999. godine sa ubodnom ranom u predelu stomaka i vidljivim povredama nastalim od udaraca.

Prema njenim navodima, napad se dogodio nakon verbalne svađe sa emotivnim partnerom (1995) na teritoriji Novog Beograda.

Devojka, identifikovana kao I.J., izjavila je da ju je partner B.F. fizički napao, naneo joj posekotinu u predelu stomaka i više udaraca po telu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a istraga je u toku.

Povređena je zadržana na daljoj dijagnostici i lečenju, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

Autor: Dalibor Stankov