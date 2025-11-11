AKTUELNO

Beograd

Napad na Novom Beogradu: Devojka sa teškim povredama primljena u Urgentni centar

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U noći između ponedeljka i utorka, oko 00:30 časova, u Urgentni centar dovezena je devojka rođena 1999. godine sa ubodnom ranom u predelu stomaka i vidljivim povredama nastalim od udaraca.

Prema njenim navodima, napad se dogodio nakon verbalne svađe sa emotivnim partnerom (1995) na teritoriji Novog Beograda.

Devojka, identifikovana kao I.J., izjavila je da ju je partner B.F. fizički napao, naneo joj posekotinu u predelu stomaka i više udaraca po telu. Policija intenzivno traga za osumnjičenim, a istraga je u toku.

Povređena je zadržana na daljoj dijagnostici i lečenju, a nadležni organi rade na utvrđivanju svih okolnosti ovog incidenta.

Autor: Dalibor Stankov

#Beograd

#Devojka

#Istraga

#Kriminal

#Napad

#Novi Beograd

#Policija

#Urgentni centar

#emotivni partner

#hitna pomoc

#porodicno nasilje

#povreda

#ubodna rana

POVEZANE VESTI

Hronika

Nesreća u Rušnju: Devojka pala sa trotineta, sa teškim povredama prevezena u Urgentni centar

Hronika

Muškarac izboden u centru Beograda: Napadač mu prišao s leđa

Hronika

'NAPADNUT SAM NA ULICI...' Mladić sav krvav došao u bolnicu u Beogradu, lekari u šoku zbog onoga što im je rekao

Hronika

Žena upucana u stanu na Novom Beogradu, hitno primljena u bolnicu: Izjavom šokirala policiju

Hronika

Poznat identitet mladića IZBODENOG na Novom Beogradu: Traži se muškarac koji mu je zario nož u grudi

Hronika

Ranjen muškarac u Kotežu: Sa teškim telesnim povredama primljen u Urgentni centar