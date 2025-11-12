DELOVI OVIH 8 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE! Čak i strogi centar Beograda, pogledajte spisak

EDB Beograd za danas je zakazala elektro-radove na području 8 beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Palilula
11:00 - 14:00 Naselje Krnjača: BOLjETINSKA: 9, DR DRAGIŠE MIŠOVIĆA: 5A, SUTJESKA ULICA 8: 57B-57V,
Savski venac
08:30 - 12:00 BIRČANINOVA: 6,10-10,14-16, KNEZA MILOŠA: 28-30,38-44,52-52A,43-63, MILOŠA POCERCA: BB, RESAVSKA: 42-44, VOJVODE MILENKA: BB,20A-26,17-21,
14:00 - 16:00 DR VOJISLAVA STOJANOVIĆA: 12-18,15,21,33F-35E, MIHAILA AVRAMOVIĆA: 46A-54,41-43, MILOJA ĐAKA: 46, OMLADINSKA: 8-18A,15A-25,29,
09:00 - 12:00 TEODORA DRAJZERA: 8-12,
Voždovac
08:30 - 14:00 Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 116B,144-148B,160I-160Z, DR MILA BOŠKOVIĆA: 44B,50A,54-54B,58-60,55-57, MILUTINA MILjKOVIĆA: pp 13,2-16,20-26,30-70A,78,1-15B,67,77A,83-85V, VUKOSAVE OLjAČA: 2-20A,24-34,38,44-46,1-13,17-17A,21Ć-35O,55G-55V,65,
09:00 - 15:00 JOVE ILIĆA: 181,
Novi Beograd
09:00 - 16:00 STARO SAJMIŠTE: 23M,29-29,
08:30 - 13:30 ANTIFAŠISTIČKE BORBE : BB,BB,1-13, BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): 85a-85B,91A-115Ž, BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 44-44c,
Zemun
10:00 - 15:00 Naselje UGRINOVCI: 99 PALIH BORACA: 2-4,8,16,20-22,28,32,36,42,54-56,1-33,39-41,55,69, NOVA 26: 2-2B,1B-1G, NOVA 27: 2-8,1, NOVA 34: 4-8,12D, NOVA 9: 2-4,7, SKELjANSKA: 2-12,16-38,42-56,60-100,104-112,118, SRETE ZORKIĆA: 2-22,26,5-11,17-23,29-33, UČITELjA DJORDJA: 2-8,1-5, UDARNE DESETINE: 14,
Barajevo
09:00 - 12:00 Naselje BARAJEVO: BORIVOJA TAŠIĆA: 60G,1B,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: LOVAČKA: 15-15f, NADEŽDE PETROVIĆ: 12-20,15-27,55,
Lazarevac
08:00 - 17:00 Ljig: mesto Šutci, zaseok Mlin
08:00 - 14:00 mesto Trbušnica, zaseok Crnišava
Autor: D.Bošković