U BEOGRADU SE JUTROS NE VIDI PRST PRED OKOM: Magla i vlažni kolovozi otežavaju vožnju na teritoriji cele Srbije (FOTO)

Magla otežava vožnju i smanjuje vidljivost u celoj Srbiji. Na pojedinim deonicama magla smanjuje vidljivost ispod stotinak metara, na tim mestima su i kolovozi vlažni, a temperature samo nekoliko stepeni iznad nultog podeljaka, uslovi kada se svaka mala nepažnja vozača, nesmotrenost ili neprilagođena brzina završava proklizavanjem i nekotrolisanim kretanjem vozila, upozorava vozače AMSS.

Magle ima na putnim pravcima kod Beške, Novih Banovaca, Kruševca, Vrnjačke Banje, Kovilja, Uba, Obrenovca, Lajkovca, Rume, Šida...

Saobraćajne nezgode su u takvim uslovima česte, navodi AMSS, a udvostručuje se opasnost od lančanih sudara.



Na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Zimska služba JP "Putevi Srbije" saopštila je da su svi putni pravci prohodni i da na njima nema snega.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima (TMV) na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija teretnjaci čekaju 300 minuta, Batrovcima 420 minuta, Šidu 180 minuta, a na uzlazu u zemlju, na Sremskoj Rači zadržavaju se 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: D.Bošković