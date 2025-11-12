AKTUELNO

Beograd

IZVEŠTAJ HITNE POMOĆI: Vozač udario u zid zgrade u Zemunu, lekarima se najviše javljali OVI pacijenti

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 116 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnom mestu.

Najviše su se javljale osobe sa virusnim infekcijama, hipertenzičari, astmatičari i psihijatrijski pacijenti.

Bilo je nekoliko slučajeva alkoholisanih osoba koje su kolima Hitne pomoći vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Sinoć u 04.45 ekipa Hitne pomoći intervenisala je u Mirijevu zbog požara u ulici Dušana Radovića broj 4 gde je zatekla muškarca 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.

Kako je Tanjugu rečeno on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.

U 23.55 na uglu ulica Ustaničke i Grčića Milenka oboren je motociklista koji je nakon ukazane prve pomoći prevezen u UC na dalju dijagnstiku.

U 00.41 ekipa Hitne pomoći je intervenisala u Glavnoj ulici u Zemunu gde je pružila pomoć vozaču koji je udario vozilom u zid zgrade, ali nije ozbiljnije povređen.

Autor: D.Bošković

