IZVEŠTAJ HITNE POMOĆI: Vozač udario u zid zgrade u Zemunu, lekarima se najviše javljali OVI pacijenti

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale ukupno 116 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnom mestu.

Najviše su se javljale osobe sa virusnim infekcijama, hipertenzičari, astmatičari i psihijatrijski pacijenti.

Bilo je nekoliko slučajeva alkoholisanih osoba koje su kolima Hitne pomoći vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Sinoć u 04.45 ekipa Hitne pomoći intervenisala je u Mirijevu zbog požara u ulici Dušana Radovića broj 4 gde je zatekla muškarca 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.

Kako je Tanjugu rečeno on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.

U 23.55 na uglu ulica Ustaničke i Grčića Milenka oboren je motociklista koji je nakon ukazane prve pomoći prevezen u UC na dalju dijagnstiku.

U 00.41 ekipa Hitne pomoći je intervenisala u Glavnoj ulici u Zemunu gde je pružila pomoć vozaču koji je udario vozilom u zid zgrade, ali nije ozbiljnije povređen.

Autor: D.Bošković