ČAK 9 LINIJA GRADSKOG PREVOZA MENJA TRASU: Evo u kom delu Beograda su izmene i do kada traju

Devet linija GSP u Beogradu voziće izmenjenim trasama do 19. novembra 2025. godine.



Autobusi će promeniti regularnu trasu zbog radova u ulici Pariske komune na Novom Beogradu.

Kako je rečeno, doći će do izmena na linijama 18, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 708 i 15N u pravcu ka gradu, rečeno je Tanjugu iz dispečerskog centra GSP.

Od jutros na beogradskim ulicama saobraća ukupno 1.464 vozila, od toga 27 tramvaja, 48 trolejbusa, 13 elektrobuseva i 1.276 autobusa.

Saobraćaj u Beogradu se od jutros odvija po redovnom režimu vožnje, a sve ulice su prohodne i u ranim jutarnjim časovima nema ni zastoja ni gužvi, saopšteno je iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Autor: D.Bošković