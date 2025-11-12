ZBOG VELIKE GUŽVE 2 LINIJE MENJAJU TRASU: Evo kuda će prolaziti i do kada traju izmene

Izmene su uvedene zbog gužvi nastalih usled građevinskih radova

Trase linija 49 i 94 biće izmenjene od četvrtka, 13. novembra, do kraja radova na Bulevaru vojvode Mišića, odnosno do 20. novembra, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Trase ovih linija javnog prevoza su izmenjene zbog velikih gužvi koje su nastale kao posledica radova na Bulevaru vojvode Mišića, a na zahtev građana.

Trase će zbog radova biti izmenjene tako što će vozila sa ovih linija u smeru ka Banovom brdu i Novom Beogradu saobraćati na trasi: Neznanog junaka – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Putnika – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Mišića – petlja „Careva ćuprija” i dalje na redovnim trasama.

Autor: Iva Besarabić