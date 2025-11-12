AKTUELNO

Beograd

NESTVARNI PRIZORI GUŽVE U BEOGRADU! Popodnevni špic napravio totalni haos: Ova deonica prelazi se pola sata (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Naxi kamere ||

Prvi dan nakon jučerašnjeg neradnog dana za Dan primirja 11. novembra popodnevni špic napravio je kolaps u Beogradu. Najkritičnije je na Novom Beogradu, preko Gazele gde vozila mile, a saobraćajne gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.

Gužvi osim na Novom Beogradu ima i na Paliluli, tačnije na Pančevačkom mostu, odakle se protežu na Bulevar despota Stefana. Takođe, saobraćaj je u popodnevnom špicu opterećen i kod kružnog toka kod Bogoslovije.

Za deonicu od Studentskog grada do Dušanovca koja se moto-putem (bivši auto-put kroz Beograd) od 19 kilometara koja se u redovnim uslovima prelazi za 15 minuta sada je potrebno 30 minuta.

Od kružnih tokova u prestonici, gužve u saobraćaju su i na Autokomandi, a saobraćaje je opterećen i na kružnom toku na Slaviji.

Građani bi trebalo da obrate pažnju i na sledeće delove prestonice gde se saobraćaj u popodnevnom špicu odvija otežano:

- Petlja Surčin (blizu aerodroma Nikola Tesla) gde se formiraju gužve zbog radova

- Kog groblja Orlovača

- Brankov most u smeru ka gradu

- Surčinska ulica na prilazu Bežanijskoj kosi

- Stari auto-put za Novi Sad

- Prilazima Pupinovom mostu sa stane grada

Pogledajte kako izgledaju gužve u Beogradu:

Gazela

Foto: Naxi kamere

Slavija

Foto: Naxi kamere

Brankov most

Foto: Naxi kamere

Autor: Iva Besarabić

