NESTVARNI PRIZORI GUŽVE U BEOGRADU! Popodnevni špic napravio totalni haos: Ova deonica prelazi se pola sata (FOTO)

Prvi dan nakon jučerašnjeg neradnog dana za Dan primirja 11. novembra popodnevni špic napravio je kolaps u Beogradu. Najkritičnije je na Novom Beogradu, preko Gazele gde vozila mile, a saobraćajne gužve nisu zaobišle ni druge delove grada.
Gužvi osim na Novom Beogradu ima i na Paliluli, tačnije na Pančevačkom mostu, odakle se protežu na Bulevar despota Stefana. Takođe, saobraćaj je u popodnevnom špicu opterećen i kod kružnog toka kod Bogoslovije.
Za deonicu od Studentskog grada do Dušanovca koja se moto-putem (bivši auto-put kroz Beograd) od 19 kilometara koja se u redovnim uslovima prelazi za 15 minuta sada je potrebno 30 minuta.
Od kružnih tokova u prestonici, gužve u saobraćaju su i na Autokomandi, a saobraćaje je opterećen i na kružnom toku na Slaviji.
Građani bi trebalo da obrate pažnju i na sledeće delove prestonice gde se saobraćaj u popodnevnom špicu odvija otežano:
- Petlja Surčin (blizu aerodroma Nikola Tesla) gde se formiraju gužve zbog radova
- Kog groblja Orlovača
- Brankov most u smeru ka gradu
- Surčinska ulica na prilazu Bežanijskoj kosi
- Stari auto-put za Novi Sad
- Prilazima Pupinovom mostu sa stane grada
Pogledajte kako izgledaju gužve u Beogradu:
Gazela
Slavija
Brankov most
Autor: Iva Besarabić