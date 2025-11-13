POŽAR NA KROVU GLAVNE POŠTE! Vatrogasci i Hitna pomoć u Takovskoj ulici: Građani i zaposleni odmah EVAKUISANI (FOTO)

Građani i zaposleni evakuisani su iz objekta.
Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici, u centru Beograda došlo je do požara, saznaje Pink.rs.
Vatrogasna brigada je primila dojavu u 14,06 časova da je u Takovskoj br.2, došlo do požara u prostoriji na krovu zgrade Glavne pošte.
Na lice mesta poslata su 3 vozila, automehaničke lestve i 12 vatrogasaca spasilaca.
Dolaskom na lice mesta, nakon 5 minuta ustanovljeno je da na krovu Glavne pošte gori čiler-uređaj za hlađenje.
Na lice mesta poslata je i ekipa EDB.
Povređenih ljudi nema, a intervencija je u toku.
Autor: Iva Besarabić