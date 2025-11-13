AKTUELNO

Beograd

POŽAR NA KROVU GLAVNE POŠTE! Vatrogasci i Hitna pomoć u Takovskoj ulici: Građani i zaposleni odmah EVAKUISANI (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Građani i zaposleni evakuisani su iz objekta.

Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici, u centru Beograda došlo je do požara, saznaje Pink.rs.

Foto: Privatna arhiva

Vatrogasna brigada je primila dojavu u 14,06 časova da je u Takovskoj br.2, došlo do požara u prostoriji na krovu zgrade Glavne pošte.

Na lice mesta poslata su 3 vozila, automehaničke lestve i 12 vatrogasaca spasilaca.

Foto: Privatna arhiva

Dolaskom na lice mesta, nakon 5 minuta ustanovljeno je da na krovu Glavne pošte gori čiler-uređaj za hlađenje.

Na lice mesta poslata je i ekipa EDB.

Foto: Privatna arhiva

Povređenih ljudi nema, a intervencija je u toku.

Autor: Iva Besarabić

