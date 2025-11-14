DANAS ISKLJUČENJA U DESET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo će sve biti bez struje - detaljan spisak

EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima deset beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Stari grad 09:00 - 13:00 KRALjA PETRA: 41-41, UZUN MIRKOVA: 7-7,
Zvezdara 09:00 - 14:00 MATICE SRPSKE: 91I-91J,
Savski venac 08:30 - 14:00 DR A.KOSTIĆA: 16,15-19, KNEZA MILOŠA: 46,50, SARAJEVSKA: 8-12,19, SAVSKA: BB,17-19, VOJVODE MILENKA: 4-12,1-1A,
Voždovac 08:30 - 14:00 DRENOVSKA: 2,12A,25, Naselje JAJINCI: BULEVAR JNA: 162B-164B,182,179-179, Naselje SELO RAKOVICA: BULEVAR JNA: 6-6A,164a, JAKOVA GALUSA: 2-42,58-74,80,84-90,94-96D,1-1E,13-21B,25-29,33,43-47, LEONA KOENA: BB,
Čukarica 08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: SANDžAČKA: 30A-30V,25,
Rakovica 08:30 - 14:00 Naselje BEOGRAD: JAKOVA GALUSA: 28-30, Naselje RESNIK: SLAVKA MILjKOVIĆA: BB,bb,bb,148C,152-154A,160,174,79A-79O,
Novi Beograd 08:30 - 11:30 BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA : 35-53,
Barajevo 09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: SVETOSAVSKA: BB,378D-378Ž,394-394A,363,367,371,375-377B,383,389-397,403-411,415-417,425-443, Naselje GUNCATE: SVETOSAVSKA: 447G,
Lazarevac 08:00 - 17:00 Ljig: mesto Šutci, zaseok Mlin
Lazarevac 08:00 - 14:00 Stepojevac, zaseok Vikendaši
Vračar 09:00 - 12:00 Svetozara Markovića 19
Autor: A.A.