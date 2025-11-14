AKTUELNO

Beograd

NA GAZELI VOZILA MILE: Jutarnji špic usporio Beograđane, najveće gužve u ovim delovima prestonice (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen/Naxi Kamere ||

Poslednji dan radne sedmice znači i veće gužve na putevima, a tako je i ovog jutra u Beogradu.

Saobraćaj je usporen na svim glavnim saobraćajnicama. Najveća gužva je trenutno na Gazeli u smeru ga gradu, gde su se formirale dugačke kolone.

Vozila mile, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima.

Gužve ima i kod Autokomande. Sporije se vozi i ulicama koje vode do centra grada.

Javni saobraćaj u Beogradu od jutros se odvija bez problema, vozila gradskog prevoza saobraćaju po redovnom režimu, kažu iz GSP.

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#GSP

#Gazela

#Saobraćaj

#gužva

POVEZANE VESTI

Beograd

VOZILA MILE NA GAZELI, KOLONA I NA PLAVOM MOSTU: Jutarnji špic usporio Beograđane

Društvo

KOLAPS NA AUTOKOMNADI, VOZILA MILE: Gužve ima i na mostovima, jutarnji špic u toku

Beograd

NA GAZELI VOZILA MILE, KOLONA I NA PANČEVCU: Pažljivo vozite, gužve ima i u ovim delovima Beograda

Beograd

VELIKA KOLONA NA PLAVOM MOSTU, VOZILA MILE I NA GAZELI: Spremite se za gužve, popodne se tek očekuje haos!

Beograd

JUTARNJI ŠPIC U BEOGRADU, VOZILA MILE NA AUTOKOMANDI: Kolone i na mostovima, izbegavajte ove delove grada (FOTO)

Beograd

KOLAPS NA MOSTOVIMA, VOZILA MILE: Jutarnji špic paralisao Beograd, u ovim delovima grada su trenutno najveće gužve