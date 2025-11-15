RADOVI NA PUTU U OVE DVE ULICE U BEOGRADU! Izmena 11 trasa javnog prevoza: Evo šta se sve menja i do kada!

Sekretarijat za saobraćaj najavio je da će JKP "Beograd-put" obavljati radove na redovnom održavanju dela ulica Makedonska i Nušićeva. Zbog toga doći će do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u Makedonskoj (potez od Kondine do Dečanske) i Nušićevoj (potez od Makedonske do Kosovske).

Radovi će trajati od 15. do 26. novembra.

Sekretarijat za javni prevoz precizirao je da će zbog radova u Makedonskoj doći do promena u radu linija javnog prevoza jer će tokom radova predmetna deonica biti zatvorena za saobraćaj.

Vozila sa linije 24 će u smeru ka Neimaru, saobraćati ulicama Cara Dušana, Dobračina, Vase Čarapića (uz korišćenje stajališta "Trg republike" ispred Narodnog muzeja), Trg republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom (bez korišćenja stajališta "Glavna pošta" u Takovskoj – smer ka ulici Bulevar kralja Aleksandra), dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Takovska, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Makedonska, Trg republike, Francuska i dalje redovnom trasom;

Ukidaju se trolejbuske linije 28 i 41 i umesto njih se uspostavljaju privremene autobuske linije br. 28A (Studentski trg – Zvezdara) i 41A (Studentski trg – Banjica 2), koja već funkcioniše zbog istovremenih radova u Neznanog junaka;

Vozila sa linija 28A i 304N će u oba smera, saobraćati ulicama Vase Čarapića, Trg Republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Jaše Prodanovića i dalje redovnom trasom (linija 28A redovnom trasom trolejbuske linije 28) – bez korišćenja stajališta "Bulevar despota Stefana" u ulici Džordža Vašingtona – smer ka Dorćolu;

Vozila sa linije 41A će u oba smera, saobraćati ulicama Vase Čarapića, Trg Republike, Makedonska, Braće Jugovića, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, Takovska, Kneza Miloša i dalje u funkciji radova u ulici Neznanog junaka (bez korišćenja stajališta "Bulevar despota Stefana" u ulici Džordža Vašingtona – smer ka Dorćolu);

Vozila sa linija 65 i 77 će u oba smera, saobraćati ulicama 27. marta, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Dečanska i dalje redovnim trasama (bez korišćenja stajališta "Bulevar despota Stefana" u ulici Džordža Vašingtona – smer ka Dorćolu);

Vozila sa linija EKO1 će u oba smera saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Takovska, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Dečanska i dalje redovnom trasom (bez korišćenja stajališta „Bulevar despota Stefana“ u ulici Džordža Vašingtona – smer ka Dorćolu i bez korišćenja stajališta „Glavna pošta“ u ulici Takovska – smer ka ulici Bulevar kralja Aleksandra);

Vozila sa linija 27N i 32N će u smeru ka Trgu Republike, saobraćati ulicama 27. marta, Džordža Vašingtona, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Dečanska i dalje redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Privremeno se uspostavlja stajalište za linije 24, 28A, 41A, EKO1 i 304Na u Ulici Džordža Vašingtona na poziciji koja se nalazi oko 30 metara posle pešačkog prelaza posle zone raskrsnice sa ulicom Takovska, odnosno preko puta kućnog broja 56.

