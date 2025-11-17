AKTUELNO

Ova opština biće nekoliko dana bez vode: Poznata tačna satnica isključenja

Zbog redovnog ispiranja vodovodne mreže u opštini Grocka od 18. do 21. novembra doći će do isključenja vode.

Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Grocka, pa će povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, u vremenu od 22.00 do 06.00 sati, osetiti sledeći potrošači:

18/19. novembar 2025. godine – u naselju Vinča, potez Vinča-Leštane,

19/20. novembar 2025. godine – u naselju Leštane i na potezu Smederevskog puta, Kaluđerica-Vinča,

20/21. novembar 2025. godine – u naseljima Kaluđerica i Orlovica.

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.

Mole se potrošači da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.

