AKTUELNO

Beograd

DELOVI BEOGRADA U ČETVRTAK BEZ STRUJE: Ovo je spisak, proverite da li je vaša adresa na njemu

Izvor: Alo, Foto: Pixabay.com ||

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u četvrtak 20. novembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

Palilula 09:00 - 14:00 VUKA VRČEVIĆA: BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,BB,10D-10G,18A,24-26,9,15-15Ž,47,


Voždovac 09:00 - 15:00 BULEVAR PEKA DAPČEVIĆA: 65, KUMODRAŠKA: 336-352,301-301A,
Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: STEVANA MOKRANjCA: 21-25,31,39,

Čukarica 08:30 - 14:00 DOBRINOVIĆEVA: 1, KARPOŠEVA: 8,3-5, KIROVLjEVA: 8A-20, LAZARA KUJUNDžIĆA: 3, LjEŠKA: 2-4,8-28,1-9, RADNIČKA: BB,2,25-29,37-47, TURGENjEVA: 2-10,1-7A, VISOKA: 2-6,1-7,11-15, ZRMANjSKA: 1,

Novi Beograd 08:30 - 14:30 BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: bb,26-36,33-41, MILENTIJA POPOVIĆA: 28-32,36-48,3,7-9,

Grocka 09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: AVALSKI DRUM: 4A-14,

Barajevo 09:00 - 18:00 Naselje ARNAJEVO: BEOGRADSKOG BATALjONA: 2-14,92A,1-19, BOŽIDARA ANĐELKOVIĆA: 0-10,14-28,32-44,270,1-5A,9-31,35-41,151A, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2,6-14,18-28,32-42,46-56,1-29,39,97, BUDIMIRA SIMIĆA: 0-4,8-44,50-52,56A-62,250,1-3,7-17,23-67, KOSMAJSKOG ODREDA: 0-20,26,30-36A,42-48,52-54,78,1-27,31-45,49-77,81-85A,91, LAZAREVAČKI PUT: 18,22,11,15-17,27-29A,33-37, MILIVOJA KOSTADINOVIĆA: 2-8,12-20,24,28,32,1-7,11-13A, Naselje LISOVIĆ: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 0,


Mladenovac 09:00 - 15:00 Naselje GRANICE: KOSMAJSKIH PARTIZANA: 6,10,14A,18,7-13,59, NOVA 1: 2,6-6A,9,13, VELIKE GRANICE: , Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): JOVANA RISTIĆA: 16, NIKOLE PAŠIĆA: 52,62,53,57, STEVANA SINĐELIĆA: 10,13,19, UČITELjSKA: 2-8,16A-22,30-36,1-13A,25,29-55,59-61,65-67,

Surčin 09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: 28-56,29-35,39-51,

Lazarevac 08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Lukavica: Ivana Milovanovića 99-168, Nate Đokić 1-52 (zaseok Radosavljevići, Đokići).

Autor: D.Bošković

#SPISAK

#Struja

#adresa

#proverite

#Četvrtak

POVEZANE VESTI

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK! Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK! Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA PONEDELJAK Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

DANAS ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Ova opština je na spisku

Beograd

ISKLJUČENJE STRUJE ZA SREDU: Ovi delovi Beograda će biti bez električne energije tokom dana

Beograd

NEKI DELOVI BEOGRADA U ČETVRTAK BEZ STRUJE: Ovo je spisak, proverite da li je vaša adresa na njemu