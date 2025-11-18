AKTUELNO

Beograd

Sutra bez vode od ranog jutra: Pripremite zalihe

Zbog planiranih radova na mreži, iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavili su isključenje vode za sutra, 19. novembar. Javno komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra bez vode ostati deo potrošača u gradskoj opštini Stari grad.

Potrošači u Ulici Dunavski kej do 18 časova će ostati bez vode, a potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

