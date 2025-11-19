'KRAJEM SLEDEĆE GODINE BEOGRAD ĆE IMATI NOVI MOST PREKO SAVE' Oglasio se Mali: Stigle čelične konstrukcije na gradilište

U Beograd je stiglo sedam barži čelične konstrukcije novog mosta preko Save i već je počelo istovarivanje prvih delova na plato gradilišta u blizini Brankovog mosta, izjavio je danas prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali.

Barže su pre tri meseca krenule iz kineske provincije Đangsu, iz pogona fabrike CSCEC, gde se pravi novi most, a ovom isporukom nam je stiglo više od 50 odsto čelične konstrukcije novog mosta koji će imati ukupno 6.500 tona, naveo je on na svom Instagram nalogu.

Dodao je da ćemo uskoro moći da vidimo obrise ovog novog simbola Beograda i da će glavni raspon mosta biti 166 metara, a dužina 420 metara.

Prema njegovim rečima, novi most će biti postavljen na šest stubova, dva u vodi i po dva na obalama, ukupne širine 38 metara, prilagođen pešacima i biciklistima, uz pristupne saobraćajnice sa obe strane.

"Krajem sledeće godine Beograd će imati novi most. Očekujemo ga sa ponosom i nestrpljenjem. Srbija se gradi", poručio je Mali.

Autor: Iva Besarabić